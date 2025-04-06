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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توزيع لحوم مجانا على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم "صور"

جانب من التوزيع
جانب من التوزيع
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  تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى توزيع عدد ألف كيلو من اللحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقري النصاريه والبلتاجي وقصر بياض وسنرو البحريه والحرجاويه وابو شنب وعبود وابوكساه بمركز ابشواي فى محافظة الفيوم.
وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدًة بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

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