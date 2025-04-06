مي عمر: طلبت من محمد سامي يرتاح شوية من الشغل

كشفت الفنانة مي عمر عن أسباب قرار المخرج محمد سامي بالابتعاد عن الإخراج الدرامي، والذي أحدث جدلاً واسعاً بعدما نشر على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت الفنانة مي عمر في لقائها ببرنامج الحكاية تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنها طالبت المخرج محمد سامي بالراحة وعدم المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، المسلسل شيء صعب وبياخد وقت ومجهود كبير جداً.

وتابعت عمر أن المخرج محمد سامي يتعب بشكل كبير، فهي يشرف في كل تفاصيل العمل الخاصة بالإخراج، والديكورات والإضاءة والملابس، إلى جانب كتابة العمل، وهو مجهود يستغرب عام كامل.

واختتمت الفنانة مي عمر حديثها "هو فترة بس كده يريح، لكن الكلام اللي بيتقال إن تعليقات الناس على مسلسل إش إش وسيد الناس هي سبب قراره ده مش حقيقي، المسلسلين تصدروا الموسم الرمضاني رقم ١ و ٢ .

شاركت الفنانة مي عمر في الموسم الرمضاني بمسلسل "إش إش"، بطولة مي عمر، انتصار، شيماء سيف، عصام السقا، ماجد المصري، والإخراج محمد سامي.