وكيل تعليم الفيوم يتابع التقييمات وسير العملية التعليمية ويشدد على الانضباط في العمل

أكد دكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، خلال زيارته اليوم الأحد، إلى مدرسة الشهيد صلاح البشيهي الابتدائية بشرق الفيوم، على أهمية الانضباط في العمل المدرسي.

حيث شهد وكيل الوزارة طابور الصباح وتحية العلم، وألقى كلمة تشجيعية على الطلاب والمعلمين، مشدداً على أهمية الجد والاجتهاد من أجل التفوق والتحصيل العلمي، كما حضر الإذاعة المدرسية التي أعدها الطلاب، وأشاد بمستوى التنظيم والإعداد.

وخلال الزيارة، تفقد دكتور قبيصي الفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الابتدائي وحصة دراسات اجتماعية بالصف الرابع الابتدائي، وقام بمناقشة التلاميذ في القراءة وحثهم على بذل المزيد من الجهد، كما قام بمراجعة التقييمات الدراسية للطلاب للوقوف على مستوى تحصيلهم العلمي.

كما حضر وكيل الوزارة، حصة لغة عربية بالصف الرابع الابتدائي، وناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي، كما قام باختبار عدد من التلاميذ في القراءة والكتابة.

وتابع الدكتور خالد قبيصي، التقييمات، وذلك بهدف التأكد من مدى التقدم الذي حققه الطلاب في مختلف المواد الدراسية، وكذلك لضمان تطبيق آليات التقييم بصورة دقيقة وفعّالة ، من أجل تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، وأكد على ضرورة أن يكون التقييم شاملًا وموضوعيًا، مع مراعاة تطور مستوى الطلاب بمرور الوقت، كما شدد على أهمية أن تكون التقييمات وسيلة لتحفيز الطلاب على تحسين أدائهم الأكاديمي، بالإضافة إلى أنها تمثل أداة لتطوير الأداء التربوي للمعلمين من خلال تقديم ملاحظات بناءة، مشيراً إلى أهمية مراجعة نتائج التقييمات بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف التعليمية وتحسين جودة التعليم في مدارس الفيوم.

كما أشار وكيل الوزارة إلى أن التقييمات تسهم في إعداد تقارير دقيقة تعكس مستوى التعليم في مختلف المدارس، مما يسهل اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين المستوى التعليمي.

وفي ختام الزيارة، أكد وكيل الوزارة على ضرورة الاستمرار في تحسين بيئة التعليم داخل المدارس ورفع مستوى الانضباط والالتزام داخل الفصول الدراسية لضمان نجاح العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، تابعت رشا يوسف وكيل المديرية، مدرسة طامية الرسمية للغات بإدارة طامية التعليمية، ومدرسة طامية الإعدادية للبنات ، ومدرسة الجبلاية للفصل الواحد، بحضور الدكتور محمد البطران مدير إدارة طامية التعليمية.

وخلال الزيارة، قامت رشا يوسف بتفقد الفصول الدراسية ومتابعة سير العملية التعليمية، كما أجرت لقاءات مع المعلمين والطلاب للوقوف على مستوي الأداء في المدارس، وركزت على أهمية تحسين البيئة التعليمية وتقديم الدعم اللازم للمعلمين والطلاب لضمان تحقيق أفضل النتائج الدراسية.

وأثنت على الجهود المبذولة في كلا المدرستين وأكدت على ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على الانضباط المدرسي وتحقيق النجاح في كافة الأنشطة التعليمية والتربوية.

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