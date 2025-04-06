قصور الثقافة تشارك بـ "الطاحونة الحمراء" ضمن مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بالعرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية، ضمن فعاليات مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة خلال الفترة من 6 حتى 15 أبريل الحالي، وتعرض المسرحية يوم الخميس 10 أبريل في السادسة مساء على مسرح معهد الفنون المسرحية. وتنفذ فعاليات المشاركة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

المسرحية مأخوذة عن قصة باز لورمان، بإعداد مسرحي أحمد حسن البنا، وإخراج حسام التوني. دراماتورج وأشعار أحمد زيدان، ديكور وملابس نهاد السيد، موسيقى وألحان وتوزيع زياد هجرس، إضاءة أحمد أمين، تصميم استعراضات وكيريوجراف محمد بحيري، مخرج منفذ أسامة جميل، مساعد مخرج أبانوب سعيد، هندسة صوتية عمر زيكو، مكياج رامي جمال.

تدور أحداث العرض حول تشبيه الحياة بالطاحونة الدائرة بين حجرين لا يرحمان، حيث تسود قيم المال والسيطرة، وتغيب المشاعر وسط عالم مزدحم بالقسوة. العمل يقدم رؤية نقدية لمجتمع يطحن إنسانيته تحت عجلة الطمع والصراع، دون هوادة أو رحمة.

يشارك في البطولة: محمود متولي، رحاب حسن، محمد أمين، ضياء الصادق، مريم جبريل، عبد الرحمن بودا، أمنية النجار، محمد صفاء، تامر فؤاد، هالة محمد، عمرو أمين، حازم الزغبي، محمد أبو علي، ميرنا موسى، نهى مندور، أحمد أبو الغيط، روجيه مايكل، وقطب محمد.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح بإدارة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدم بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي.

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