تعليم مطروح: امتحان تجريبي لطلاب الإعدادية بنظام البوكليت الأسبوع المقبل

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، أن المديرية قررت عقد امتحان تجريبى بنظام البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل الجاري ولمدة يوم واحد.

يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين أثناء اليوم الدراسي؛ وذلك للتدريب على أداء الامتحان بنظام البوكليت الجديد.

وأشارت وكيل الوزارة أنه سيتم نشر نماذج امتحانات استرشادية بنظام البوكليت لباقي المواد الدراسية الأساسية على صفحة المديرية على غرار امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالنظام الجديد.

وأكدت وكيل الوزارة أن الامتحان التجريبى هو امتحان غير رسمى ولا تضاف درجاته للمجموع الكلى، لكنه يستهدف تدريب الطلاب على كيفية الإجابة عن الأسئلة بامتحانات البوكليت والتي أقرها وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه الأخير أول أمس مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية.

وأوضحت مدير المديرية أن الامتحان التجريبي المزمع عقده لمادة الدراسات سيتم تصحيحه من خلال لجان تصحيح فنية للتدريب كذلك على أعمال التصحيح علي الامتحانات بالنظام الجديد.

وأكدت نادية فتحي أن نظام البوكليت هو نظام امتحانات اعتمدته وزارة التربية والتعليم؛ لتحقيق تكافؤ الفرص بين طلاب الشهادة الإعدادية، حيث يعتمد على دمج ورقة الأسئلة فى كراسة الإجابة فى الامتحانات، مضيفة أن نظام البوكليت لا يوجد به أي تغيير فى نظام الامتحانات أو نوعية الأسئلة لكن يتم خلاله الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التى يعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى التى كانت موجودة فى الأعوام السابقة.

وفي ختام البيان الإعلامي أوضحت وكيل الوزارة أن تعميم نظام البوكليت يصب فى مصلحة الطلاب وأولياء الأمور والعملية التعليمية بشكل عام لما يحققه القرار الوزاري من انضباط للعملية التعليمية والقضاء على الغش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بشكل عام خاصة أن الصف الثالث الإعدادى شهادة تحدد مصير لمستقبل الطلاب.