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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 4 أفارقة إثر مشاجرة بينهم في عين شمس

المتهمبن
المتهمبن
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 4 أفارقة بعد مشاجرة طاحنة بينهم بسبب التحرش بصديقة أحدهم بمنطقة عين شمس .

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل، مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى وطرف ثان 3 أشخاص  بحوزتهم 2 سلاح أبيض "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول" لقيام الطرف الثانى بمعاكسة صديقة الأول وقيامهم بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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