الدفاع الروسية تعلن تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقالت الوزارة، في منشور عبر “تيليجرام”، إن الطائرات تم تدميرها فوق مناطق كورسك وبيلجورود الحدودية، بالإضافة إلى منطقة روستوف في جنوب روسيا.

وفي وقت سابق، أشار يوري سليوسار، القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف، إلى أنه لم تُسجل أي إصابات جراء الهجوم، إلا أنه تم رصد سقوط حطام طائرة مسيرة على مبانٍ إدارية في أحد الأحياء.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العسكرية في كييف صباح اليوم، الأحد، عن شن روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية على العاصمة الأوكرانية، ما دفع الدفاعات الجوية الأوكرانية للرد.

وذكرت الإدارة أن الهجوم أسفر عن اندلاع حرائق في منطقتي دارنيتسكي وأوبولون، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى المواقع المستهدفة.

وأفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر “تيليجرام” في وقت سابق قائلًا: "هناك انفجارات في العاصمة، والدفاع الجوي يتصدى للهجوم. يرجى البقاء في الملاجئ!"، مشيرًا إلى أن "الهجوم الصاروخي على كييف مستمر".

وأضاف كليتشكو لاحقًا أن شخصين على الأقل أصيبا في منطقة دارنيتسكي (جنوب شرق العاصمة).

في السياق نفسه، أفادت الدفاعات الجوية الأوكرانية بصدور إنذارات في مناطق خاركيف وميكولاييف وأوديسا، مؤكدة أن صواريخ دخلت من الشمال باتجاه منطقة تشيرنيغيف وتتحرك نحو الجنوب.

في وقت لاحق، أعلنت قيادة العمليات العسكرية البولندية عن إقلاع طائرات بولندية وحليفة في صباح الأحد لضمان أمن المجال الجوي البولندي بعد الغارات الجوية الروسية التي استهدفت غرب أوكرانيا.

وأوضحت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمان في المناطق المجاورة للمناطق المعرضة للخطر.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد أصدرت تحذيرًا من احتمال وقوع هجمات صاروخية روسية، وظل التحذير ساريًا في جميع أنحاء أوكرانيا حتى الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش.