"الإصلاح الزراعي" يتابع أعمال الجمعيات والمشروعات التابعة لها في 4 محافظات

تواصل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، متابعة أعمال الجمعيات التابعه لها على مستوى الجمهورية، فضلا عن المشروعات الإنتاجية التي يتم تنفيذها.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة لتلك الأنشطة والمشروعات، والنهوض بها وتنميتها، والتيسير على المنتفعين.

واوضح الفولي أنه تم متابعة أعمال لجان المرور والمتابعة في محافظات: أسيوط، الجيزة، سوهاج، والغربية، حيث تم متابعة انتظام سير العمل بعد عيد الفطر المبارك، وموقف أعمال رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الأجازة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم أيضا الوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، استعدادا للموسم الصيفي الجديد، إضافة إلى ما يتم من جهود للتيسير على المنتفعين، والتواصل وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

واضاف أنه تم أيضا التأكيد علي ملفات التغيرات المكانيه والتصالح من خلال منظومة وزاره التنميه المحلية، فضلا عن تحصيل المديونيات بكافة أنواعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدوله.

وتابع الفولي أنه تم أيضا، المرور على الزراعات، المختلفة، وعنابر التسمين، وعدد من المشروعات الإنتاجية، والتأكيد على أهمية مضاعفة وزيادة الإنتاج منها، وتعظيم العوائد.

وكلف رئيس الهيئة المديريات بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر وتنقية الحيازات والاحواض، وكذلك تحصيل المديونيات وتحصيل القيمه الايجاريه ومتابعه المرور علي زمام الجمعيات للتصدي لأي حالات تعدي علي الأراضي الزراعية والازاله الفوريه فالمهد واتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المتعدين، وذلك حفاظا علي الرقعه الزراعية وعدم صرف الاسمده لاي حاله تعدي.

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