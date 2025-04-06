عمقها 12 مترا.. القبض على 3 عمال لتنقيبهم عن الآثار بمنطقة المبيضة في الفيوم

تمكنت وحدة مباحث قسم أول الفيوم، من القبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المبيضة بمدينة الفيوم وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب بحثا عن حلم الثراء السريع، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضهما على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم أول، يفيد بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل قديم بمنطقة المبيضة خلف محل أسماك الدمياطي وذلك أثناء قيامهم بالتنقيب والبحث عن آثار.

وعلى الفور كلف اللواء محمد العربي مدير البحث الجنائي الرائد أحمد السوهاجي رئيس مباحث القسم بسرعة الانتقال لمحل الواقعة سالفة الذكر وعليه تم تشكيل فريق بحث مكبر، إذ تمكن من ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بالبحث والتنقيب عن الآثار داخل منزل قديم من طابق واحد ومهجور، بمنطقة المبيضة، وضبط كلا من "محمود فوزي 58 سنه، و"احمد رجب ٤٣ سنه والأثنين من منطقة المبيضة ، و"طارق سيد" 33 سنه، مقيم بمركز ابشواي، متلبسين أثناء التنقيب والحفر عن الآثار داخل المنزل.



كما تم العثور بحوزتهم مجموعة من المعدات المستخدمه في الحفر، عبارة عن: "كواريك، و٢ غلق وطوارئ، وحبال تيل، و٦ قطع حديد خنزيرة، عدد ٢ أمبوبة أكسجين،"، وبالفحص تبين وجود حفرة عمقها ١٢ متر داخل المنزل، وتم التحفظ ععلى المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.