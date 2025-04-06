المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في الشروع بقتل عامل بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات في الشروع بقتل عامل، وحيازة سلاح ناري بمنطقة المطرية.

وتلقي قسم شرطة المطرية، بلاغا من المجني عليه ا.م عامل مصاب بجرح طعني في جسده أن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب أثناء عمله في محل ملابس وسرقوا مبلغ مالي.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا بشراء قطع ملابس من داخل محل ملابس، ورفض المتهمين دفع ثمنها ،وأشهر المتهم الأول سلاحا أبيض مطواه في وجه المجني عليه، وتعدى المتهم الثاني بعدة ضربات أصابت جسد المجني عليه محدثين الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق باوراق للقضية .

واعترف المتهم الثالث أنه قام بتكبيل المجني عليه، وتكميمه ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ المالي داخل المحل الذي يعمل بداخله المجني عليه ولاذ المتهمين بالفرار .

وبعمل التحريات اللازمة ، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 أشخاص وبمواجهتهما اعترفوا ارتكاب الواقعة ،وبتفتيشهم عثر بحيازتهما علي سلاح أبيض مطواه، وسلاح ناري وطلقات لذات العيار

،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

