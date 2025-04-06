وزير الشباب يفتتح ملعبا متعدد الأغراض بنادي النيل الرياضي

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية داخل نادي النيل الرياضي، يرافقه مجلس ادارة نادي النيل وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لخطط الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية.

وشهد الوزير خلال الجولة افتتاح ملعب أكريليك متعدد الأغراض بالنادي بعد الانتهاء من أعمال تطويره، والذي يُتيح ممارسة ألعاب كرة اليد، وكرة السلة، وكرة الطائرة، إلى جانب تنفيذ منظومة الإضاءة الخاصة به وفقًا لأحدث المواصفات الفنية.

ويأتي افتتاح الملعب ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وإنشاء 500 ملعب في الأندية والهيئات الرياضية المختلفة بحلول نهاية عام 2027، بما يحقق انتشارًا واسعًا للملاعب المتخصصة في مختلف المحافظات، ويُسهم في دعم ممارسة الرياضة على مستوى القاعدة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تطوير البنية الرياضية يُعد من أولويات الوزارة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان، موضحًا أن مثل هذه المشروعات تستهدف توسيع قاعدة الممارسة، وإتاحة الفرص أمام النشء والشباب لممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة وحديثة.

وأضاف ان الوزارة تعمل وفق خطة زمنية محددة للانتهاء من تطوير وافتتاح 500 ملعب بحلول عام 2027، في مختلف الأندية والهيئات، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الرياضية، وتوفير بنية تحتية تليق بمكانة مصر الرياضية.