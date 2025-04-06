2.5 مليار جنيه أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بهبوط 67% عن العام السابق

كشفت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد و البناء “قطاع أعمال عام” انخفاض صافي ربح الشركة خلال العام الماضي بنسبة 67.21%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 2.56 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 7.8 مليار جنيه في عام 2023.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 1.05 مليار جنيه، مقابل 15.62 مليار جنيه في العام السابق له.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير حققت صافي ربح بلغ 1.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بقيمة 24.61 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.

وقفزت إيرادات الشركة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 736.7 مليون جنيه، مقابل 258.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.