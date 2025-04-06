عيدية وبلالين وجاتوه.. المدارس تستقبل الطلاب في أجواء من البهجة بعد العيد (صور)

استقبلت مدارس محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، طلابها في أول يوم عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بأجواء مليئة بالبهجة والاحتفالات التي زينت أرجاء المدارس. حيث جرى توزيع عيديات وهدايا متنوعة على الطلاب، بالإضافة إلى تقديم حلويات العيد الشهيرة مثل المخبوزات والجاتوه والحلويات الشرقية، في محاولة لخلق جو من الفرح والسرور بين الطلاب والمعلمين على حد سواء.

كما جرى تزيين مداخل المدارس بالبالونات الملونة، التي أضافت لمسات من البهجة على اليوم الدراسي الأول بعد العيد، وسط أجواء حافلة بالفرح.

وفي تصريح له، أكد الدكتور سامي فضل دياب، مدير إدارة التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، على أهمية تكثيف الجهود لمواصلة الانضباط في المدارس وتطبيق كافة البرامج التعليمية لضمان سير العام الدراسي بشكل منتظم.

وأضاف "دياب" أن المدارس استعدت جيدًا لاستقبال الطلاب بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث جرى الانتهاء من جميع أعمال النظافة في الفصول ودورات المياه وساحات المدارس، كما جرى رفع العلم المصري أعلى جميع المباني التعليمية، في تعبير عن الفخر والانتماء للوطن.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الوزارة لتهيئة بيئة تعليمية مستقرة، حيث جرى تكثيف برامج التوعية والتحفيز للطلاب في مختلف الصفوف الدراسية، خاصة في جانب تحسين مهارات القراءة والكتابة.

وأشار "دياب" إلى أهمية تنفيذ برامج علاجية للطلاب بهدف تحسين مستوياتهم في هذه المهارات الأساسية،وفي السياق نفسه، شدد "دياب" على ضرورة الشفافية في التقييمات الأكاديمية وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقديم نتائج دقيقة تساعد الطلاب في تحسين مستواهم الأكاديمي.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت منح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، من السبت 29 مارس 2025 حتى الجمعة 4 أبريل 2025.

كما أعلنت الوزارة أن عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية قد جرت وفق الخطة الموضوعة، التي تشمل استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بالأنشطة والفعاليات التي تحفزهم على العودة إلى الدراسة بعد فترة من الراحة.

من جانبهم، عبّر الطلاب وأولياء أمورهم عن سعادتهم بالاحتفالات التي نظمتها المدارس بمناسبة عيد الفطر، مؤكدين أن هذه الأجواء تساعد على تخفيف ضغط العودة إلى الدراسة وتجعل اليوم الأول أكثر متعة وحيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية قد أكملت استعداداتها لاستئناف الدراسة، حيث تزينت الفصول المدرسية وجرى تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية والصحية استعدادًا لعودة الطلاب.

عيدية وشوكولاتة وبلالين وجاتوه.. المدارس تستقبل الطلاب في أجواء من البهجة بعد العيد (1)

عيدية وشوكولاتة وبلالين وجاتوه.. المدارس تستقبل الطلاب في أجواء من البهجة بعد العيد (2)

عيدية وشوكولاتة وبلالين وجاتوه.. المدارس تستقبل الطلاب في أجواء من البهجة بعد العيد (3)

عيدية وشوكولاتة وبلالين وجاتوه.. المدارس تستقبل الطلاب في أجواء من البهجة بعد العيد (4)