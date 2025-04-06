إزالة 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ 2015

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه يستعرض حالة مجري نهر النيل وفرعيه، ومجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق بين قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وأجهزة الدولة المعنية.

وأشار التقرير لإزالة حوالى 87 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، كما يجرى تنفيذ الموجة رقم (25) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة 238 حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة 46 ألف متر مربع.

وشدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، مع استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (25) بهدف الحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.

واستعرض التقرير ما تحقق خلال الفترة الماضية من أعمال إزالة للتعديات على مجرى نهر النيل ضمن الموجة (25) لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ عدد (9) قرارات إزالة لتعديات بمساحة 937 متر مربع بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتنفيذ عدد (4) قرارات إزالة لتعديات بمساحة 630 متر مربع بناحية بمحافظة الأقصر، وتنفيذ عدد (7) قرارات إزالة بمساحة 1340 متر مربع بمحافظة سوهاج، وتنفيذ عدد (29) قرار إزالة بمساحة 3989 متر مربع بمحافظة أسيوط، وعدد (21) قرار إزالة بمساحة 3949 متر مربع بمحافظة المنيا، وتنفيذ عدد (6) قرارات إزالة على مساحة 1192 متر مربع بمحافظة بني سويف، وتنفيذ عدد (5) قرارات إزالة لمخالفات على مساحة 1800 متر مربع بمحافظة دمياط، وتنفيذ عدد (24) قرار إزالة بمساحة 29479 متر مربع بمحافظة الدقهلية، وتنفيذ عدد (9) قرار إزالة بمساحة 550 متر مربع بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (22) قرار بمساحة 1281 متر مربع بمحافظة البحيرة، وعدد (27) قرار إزالة بمساحة 721.5 متر مربع بمحافظة المنوفية، وعدد (22) قرار إزالة بإجمالي 376 متر مربع بمحافظة الغربية، وتنفيذ عدد (7) قرارات إزالة بمساحة 422 متر مربع بمحافظة القليوبية، وتنفيذ عدد (1) قرار إزالة بمحافظة الجيزة بمساحة 100 متر مربع.

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