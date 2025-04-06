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الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بعد تداول فيديو الواقعة .. ضبط طفلين قاما بقيادة سيارتي ملاكي بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من  كشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام طفلين بقيادة سيارتي ملاكى بسوق السيارات بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين ومالكهما (تاجر سيارات – مقيم بمحافظة المنوفية) ، وبمواجهته قرر بحضوره لعرض السيارتين للبيع بسوق السيارات بالقطامية رفقة نجليه (سن 12 ، 10)  أمكن ضبطهما ، وقيامه بتصويرهما أثناء مساعدتهما له فى إيقاف السيارات بالمكان المخصص لعرضهما على المترددين على السوق.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديها ومالكهما.

أجهزة الأمن الاجهزة الامن قسم شرطة القطامية