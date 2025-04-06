ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق"تبين عدم حمله ثمة تراخيص").. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

