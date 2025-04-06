ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة  ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
 بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق"تبين عدم حمله ثمة تراخيص").. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
 

اتخاذ الإجراءات القانونية اجتماع أجهزة وزارة الداخلية