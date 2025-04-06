المشدد 10 سنوات لعاطلين في سرقة محاسب بالإكراه بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل بتهمة سرقة محاسب بالإكراه في الطريق العام بمنطقة الموسكي .

وتلقي قسم شرطة الموسكي، بلاغا من مواطن يفيد بأنه أثناء سيره في الطريق العام، قام المتهمين بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض ،كان بحوزتهما، واستوليا منه على مبلغ مالي وهاتف محمول وعند مقاومته للمتهمين تعدوا عليه بالضرب المبرح باستخدام سلاح ابيض ولاذا بالفرار.

وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين

وباستجوابهما أقرا بارتكاب الواقعة، وارشدوا عن المسروقات وضبط بحوزتهم علي سلاح أبيض مطواه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

