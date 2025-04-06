القبض على شاب لقيامه بحركات استعراضية بشوارع مصر الجديدة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بأحد شوارع مصر الجديدة.

جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات إستعراضية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق"تبين عدم حمله ثمة تراخيص"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.