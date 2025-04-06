ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شاب لقيامه بحركات استعراضية بشوارع مصر الجديدة

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بأحد شوارع مصر الجديدة.

جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات إستعراضية بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق"تبين عدم حمله ثمة تراخيص"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

حركات إستعراضية مصر الجديدة مقطع فيديو أجهزة الأمن قسم شرطة الحدائق الإجراءات القانونية