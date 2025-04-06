ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير علاقات دولية: مصر ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة

السيسي وماكرون
السيسي وماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعكس العديد من الدلالات والأهمية الكبرى من حيث التوقيت، خاصة أنه يأتي قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى مصر، وفي ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخاطر التصعيد الإقليمي.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ فرنسا تعول على التنسيق مع الدولة المصرية باعتبار أن مصر تمثل ركيزة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن مصر دائما ما تمثل تيار الاعتدال والحكمة، وحذرت من مخاطر توسع الصراع الإقليمي.

وتابع: «هناك دور كبير لمصر في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتالي الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يعكس التقدير الكبير من جانب فرنسا، كما يعكس خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية التي شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي».

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني