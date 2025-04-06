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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وطقس حار على أغلب الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الموافق 6 أبريل 2025، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية، وقد نشهد رياحًا نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس، وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وسرعتها 40 كم في الساعة.

بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر نشاط رياح معتدل، وتسجل العظمى 24 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد الجوية مرضى حساسية الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية، ونصحت بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، وشددت على الابتعاد وعدم الوقوف تحت لوحات الإعلانات والأشجار والأعمدة وأسطح المنازل المتهالكة.

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