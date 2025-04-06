روفانا.. فنانة شابة عمرها 17 عاما تحلم بالعالمية

استطاعت روفانا أيمن طه ـ البالغة من العمر 17 عاما، والطالبة فى الصف الثالث الثانوى، بمدرسة الزخرفية بنات، بمحافظة دمياط، أن تبهر جميع من حولها بريشتها الفنية المميزة، لتحصد العديد من الجوائز والمركز على مستوى وزارة التربية والتعليم للرسم والإبداع .

وتقول روفانا: البداية كانت حينما اشتركت في نشاط صيفي للرسم في قصر ثقافة دمياط، وحققت المركز الأول، ومن ساعتها بدأت فى تنمية الموهبة، وأخذت كورسات عديدة لتطويرها.

وتضيف: وبالفعل تم اختيارى كنائب رئيس المهرجان علي المستوي العالم العربي والإسلامي، بلجنة الفن التشكيلي، واشتركت في معارض عديدة، منها معرض الفنون التشكيلية لفناني ومواهب دمياط، بقصر ثقافة دمياط الجديدة، وحصلت علي درع الإبداع والتمييز.

بالإضافة الى معرض حب الام، مع الفنانة آية ماهر، وملتقي عروس النيل الدولي للفنون التشكيلية في رأس البر، وملتقي بورسعيد الدولي للفنون التشكيلية، وحصلت علي العديد من شهادات التقدير في هذه المعارض .

كما اشتركت في ملتقي الفن والثقافة الاول بدمياط، بكوبري دمياط التاريخي، وحصلت علي المركز الاول، وشهادة تقدير ودرع، والتقيت بالدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وعميدة كلية الفنون التطبيقية، الأستاذة غادة الصياد، وتم تكريمي على مستوى المحافظة .

بالإضافة إلى معرض مبدعي النيل، في مكتبة مصر العامة، وحصلت علي شهادة تقدير ودرع، من مدير قصر ثقافة دمياط، ومعرض قادة وفنون، وحصلت علي درع من حزب حماة الوطن، بالإضافة إلى مشاركتها في مسابقات عديدة، واشتراكها في معرض ساعة الأرض، في مكتبة مصر العامة بدمياط .

كما حصلت علي المركز الأول في مسابقة أجمل فانوس، وجائزة مالية على مستوى المحافظة، كما اشتركت في مبادرة كل أسبوع موهبة، والعديد من الشهادات الإلكترونية في معرض لمتنا، ومعرض منتدي تأملات كونية.

وحصلت علي المركز الأول (شباب) ثلاث مرات علي التوالي، وحصلت علي الشهادة الذهبية، وفازت بالمركز الثالث بين عمالقة من الفنانين التشكيليين، وحصلت علي عدد كبير من الشهادات الإلكترونية.

واستكملت روفانا حديثها قائلة التحقت بسوق العمل واشتغلت فى حضانة وكنت بعلم الاطفال الأشغال اليدوية وكنت دايما بحب أتعلم الجديد وأساعد من حولى بطريقتى الخاصة، وطبعا الإصرار والعزيمة هما سر النجاح، وبفضل الله عز وجل، ثم أسرتي فى مساعدتي وتشجيعي الدائم، لتطوير موهبتي، قدرت أمثلهم فى تحقيق أهدافي بكل تميز، فهم أكبر داعم لي.

وتختتم روفانا حديثها قائله: نفسى أحقق إنجازا أكبر، ويكون عندى معرض خاص لي، وأقدر من خلاله أوصل رسالتى وموهبتى لكل الاطفال والشباب، اللى فى سنى، ويكون جزء من التطوير الذاتى لكل الشباب وأدخل كلية الفنون التشكيلية ويكون عندى أكاديمية لتعليم الرسم للأطفال ونحقق إنجازات أكبر لمصرنا الحبيبة .

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