تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، 6 إبريل 2025 - أولى جلسات الأسبوع.

أداء مؤشرات البورصة

هبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 3.45%، ليغلق عند مستوى 30,604.61 نقطة، كما تراجع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 4.56%، ليغلق عند مستوى 8,674.01 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 4.24%، ليغلق عند مستوى 11,983.78 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 3.67%، ليغلق عند مستوى 3,201.08 نقطة، وتراجع مؤشر "EGXSP" بنسبة 3.66%، ليغلق عند مستوى 7,004.57 نقطة.

وهبط مؤشر "EGX TR"، بنسبة 2.62%، ليغلق عند مستوى 13,579.7 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 3.34% ليغلق عند 38,211.9 نقطة.