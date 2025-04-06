غدا| تعليق الدراسة بجامعة القاهرة.. تفاصيل وتعليمات مهمة للطلاب

الأحد 06/أبريل/2025 - 10:22 ص

أعلنت جامعة القاهرة رسميًا عن تعليق الدراسة في جميع الكليات والمعاهد غدا الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، تزامنًا مع الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجامعة، في حدث يُعد من أبرز الفعاليات الأكاديمية لهذا العام.

وتأتي زيارة ماكرون ضمن إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة وفد فرنسي رفيع المستوى يضم وزير التعليم وعدد من رؤساء الجامعات الفرنسية. وتشهد الجامعة في هذا اليوم انطلاق فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، الذي يستهدف توقيع اتفاقيات استراتيجية جديدة في المجال الأكاديمي والبحثي.

تفاصيل تعليق الدراسة في جامعة القاهرة حسب الكليات:

تعليق الدراسة في كلية الآثار: أكدت الكلية تعليق الدراسة بجامعة القاهرة وتأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) في هذا اليوم، على أن يتم تعويضه لاحقًا. كما أعلنت عن تأجيل امتحان مقرر «التفكير النقدي» للفرقة الأولى إلى يوم الأحد 13 أبريل 2025.

تعليق الدراسة في كلية الهندسة: أعلنت الكلية عن تعليق المحاضرات الحضورية، مع إمكانية عقد المحاضرات أونلاين لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس، وفقًا للجداول المعتادة. كما تم تأجيل جميع الامتحانات المقررة ليوم 7 أبريل إلى الإثنين 14 أبريل 2025.

تعاون مصري فرنسي في قلب الحرم الجامعي

تُعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى جامعة القاهرة حدثًا محوريًا يعكس عمق العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين، حيث يشمل البرنامج الرسمي استعراض فرص التبادل الأكاديمي وتوسيع الشراكات البحثية، في حضور شخصيات دولية بارزة من القطاع التعليمي.

دعت إدارات الكليات كافة الطلاب إلى متابعة الصفحات الرسمية للجامعة والكليات للحصول على آخر التحديثات والتعليمات المتعلقة بمواعيد الدراسة والامتحانات والفعاليات المصاحبة.