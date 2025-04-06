منى زكي تعود إلى السينما بتحدي «الست»

تعتبر الفنانة منى زكي أحد أهم نجمات جيلها، بل وأهم نجمات البطولة النسائية على مستوى الدراما والسينما، واستطاعت أن تصبح رقم في المعادلة الفنية، وتعيد مكانة النجمات المصريات على المستوى السينمائي، للجمهور المصري والعربي، وتحصد العديد من الجوائز والتكريمات الدولية.

«تحدي الست»

تعكف الفنانة منى زكي على التحضيرات للفيلم المنتظر "الست"، والذي يقدم قصة حياة السيدة أم كلثوم، أبرز رمز فني مصري على مدار التاريخ الفني، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الملقاه على النجمة منى زكي، وهو ما جعل مراحل التحضير تأخذ كل الوقت ليخرج العمل بما يليق.

يشار أنه ثارت حاله من الجدل بعد الإعلان عن تقديم الفنانة منى ذكي شخصية السيدة أم كلثوم في فيلم سينمائي، خاصةً وأن الفنانة منى ذكي لها تجربه في تجسيد الشخصيات الفنية بتقديم قصة حياة الفنانة سعاد حسني، ضمن أحداث مسلسل "السندريلا"، وهي التجربة التي لم يكتب لها النجاح المنتظر.