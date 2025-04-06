شهيد و4 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بارتقاء شهيد و4 جرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس

دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم، وكذلك إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث انتشرت فرق المشاة بشكل مكثف في أحيائهما.

وقامت القوات باقتحام المنازل، تخريبها، وإطلاق الرصاص الحي، إضافة إلى القنابل الضوئية، مع سماع دوي انفجارات بين الحين والآخر، خاصة بعد منتصف الليل.

كما أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تتمركز في عدد من المنازل داخل المخيمين، حيث حولت بعضها إلى ثكنات عسكرية. وفي الوقت نفسه، انتشرت آليات الاحتلال في محيط المخيمين، في ظل حصار مشدد.

وفي مخيم نور شمس، شهد فجر اليوم انتشاراً مكثفاً لآليات الاحتلال وفرق المشاة التي جابت أحياءه، وتركزت في حارة المنشية، حيث أجرت عمليات تفتيش وتمشيط واسعة النطاق.

ويدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها يومه الـ70 على التوالي، ويومه الـ57 على مخيم نور شمس، في ظل استمرار الانتهاكات، والتصعيد العسكري بحق المواطنين.