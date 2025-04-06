«إدراكي» تنتهي من مشروع التحول الرقمي الشامل لشركة «إنبي» باستخدام حلول SAP العالمية

أعلنت شركة إدراكي، الشريك البلاتيني العالمي لشركة SAP وعضو منظمة United VARs، عن نجاحها في تنفيذ منظومة التحول الرقمي الشامل لشركة إنبي، الرائدة في تقديم خدمات الهندسة والمشتريات والإشراف وإدارة المشروعات في قطاعات البترول والطاقة والبتروكيماويات، مما يمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للصناعة في مصر والشرق الأوسط.

وقد شمل المشروع تحديثًا متكاملًا للأنظمة الرقمية داخل شركة إنبي، حيث قامت إدراكي بتقديم الاستشارات الفنية والدعم التقني لتطوير عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها القطاع المالي والتجاري، إدارة المشروعات والمبيعات، وقطاع شؤون العاملين. وتم تنفيذ المشروع في مختلف فروع إنبي المنتشرة في مصر والسعودية والإمارات والأردن، مع ضمان التكامل التام مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

وأكد المهندس وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، أن التحول الرقمي بات ضرورة استراتيجية، مشيدًا بدور إدراكي في تحقيق هذا التحول ودفع الشركة نحو تطوير مستدام ومرونة تشغيلية أكبر.

من جانبه، قال ياسر التونسي، المدير التنفيذي لشركة إدراكي: " من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات التقنية الكبرى وعلى رأسها SAP، تقدم ادراكي حلولًا رقمية متكاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الصناعات المعقدة مثل البترول والغاز، مع التركيز على الابتكار والتحول المستدام.

اشاد ممثلي شركة SAP العالمية، بالمشروع مؤكدي أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة إدراكي في إدارة المشاريع التقنية المعقدة، معتبرين إياها شريكًا موثوقًا به في مشروعات التحول الرقمي بالمنطقة.