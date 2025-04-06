تجهيز الصوامع استعدادا لموسم حصاد القمح في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أن صوامع المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال محصول القمح موسم 2025 لصالح هيئة السلع التموينية بالوادي الجديد.

وقال محمد صالح الشريعي، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، إنه يحظر نقل القمح المحلي الناتج من هذا الموسم لأي مكان لآخر إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأضاف، أن تسويق القمح المحلي يقتصر على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وطالب مدير تموين الوادي الجديد، أصحاب مطاحن القطاع الخاص ومنتجي الدقيق الحر عليهم، بتوفير احتياجاتهم من القمح المستورد بناء على تعليمات وزارة التموين.

وأكد مدير التموين، أنه جرى تشكيل لجان استلام القمح من عضو من مديرية التموين وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من مديرية الزراعة وعضو من الجهة المسوقة ووزان معتمد.

وأوضح أنه يحظر استخدام الأقماح المحلية كعلف للأسماك أو دخوله في العلف الحيواني، وهناك إجراءات قانونية ستتخذ حال مخالفة هذه التعليمات.

وأضاف الشريعي أن الدولة نجحت في استغلال المقومات التنموية الشاسعة بصحراء الوادي الجديد وتحويلها إلى مناطق خضراء بزراعة كل المحاصيل غير التقليدية وتعظيم الاستفادة من الحاصلات القائمة وفى مقدمتها القمح والتمور والنباتات الطبية والعطرية.

وتستعد محافظة الوادى الجديد، لبدء موسم حصاد القمح فى كافة المناطق المنزرعة بالمحصول، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح 343112 فدان على مستوى المحافظة أغلبها بمزارع شرق العوينات بإجمالى 203089.18 فدان يليها الفرافرة بمساحة 77812 فدان، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم بحصر الزمام المنزرع موسم 2024 /2025 بمحافظة الوادي الجديد، وتصديقه علي الحصر النهائي لمحصول القمح.

حيث تشهد طفرة كبيرة فى زيادة المساحة المنزرعة من القمح على مستوى المراكز، وذلك بعد قيام الأجهزة المختصة بتفعيل مبادرة التوسع في زراعة القمح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء وتصدير الفائض منها حيث تحرص المحافظة على تشجيع المزارعين على تحقيق أعلى إنتاجية للفدان وتخصيص مكافآت تشجيعية لمن يحقق المستهدف من الإنتاج.