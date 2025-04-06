غدا.. ندوة ومعرض فني يستعرضان عبقرية الحضارة المصرية في مكتبة القاهرة الكبرى

تُنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، برئاسة الكاتب يحيى رياض يوسف، ندوة ثقافية مميزة بعنوان "كنوز مصرية"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الاثنين الموافق ٧ أبريل الجارى، بمقر المكتبة

وتشهد الندوة حضور الخبير الأثري الدكتور خالد سعد، مدير عام الإدارة العامة للآثار، إلى جانب كوكبة من كبار المتخصصين وخبراء الآثار في مصر، الذين سيتناولون خلال اللقاء مجموعة من المحاور الهامة عن الحضارة المصرية، وتسلط الضوء على الكنوز الأثرية المدفونة في رمال التاريخ.

وعلى هامش الندوة، سيتم افتتاح معرض فني تشكيلي متميز بعنوان "عصور ما قبل التاريخ، حيث يضم المعرض أعمالا فنية معاصرة تجسد الحياة الأولى للإنسان المصري القديم، بأساليب فنية حديثة تمزج بين الأصالة والابتكار، ما يمنح الزوار تجربة بصرية وتاريخية فريدة.

تهدف الفعالية إلى إبراز الكنوز المصرية المادية واللامادية، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور العام، خصوصا الأجيال الشابة بقيمة ومكانة التراث المصري الذي لا يزال يبهر العالم حتى اليوم.

يذكر أن قصر الأميرة سميحة كامل، الذي يحتضن الحدث يعد من أروع القصور الأثرية بالقاهرة، ويجمع بين العمارة الكلاسيكية والفن الإسلامي، مما يمنح الندوة والمعرض طابع فني وتاريخي فريدا.