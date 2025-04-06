وزير التعليم يجري زيارة مفاجئة لمدارس كفر الشيخ والدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة مفاجئة لعدد من المدارس في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية بهدف متابعة انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من نسب حضور الطلاب.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على ضمان جودة التعليم والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل فعال.

في سياق متصل أطلقت الوزارة اليوم الأحد استبيان موجه إلى أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، في إطار تعزيز الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية، وتفعيلاً لدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الاستماع إلى آراء مختلف أطراف المنظومة التعليمية.

يهدف الاستبيان إلى جمع الآراء والمقترحات حول نظام البكالوريا المصرية مقارنة بنظام الثانوية العامة.