أسعار الدواجن اليوم الأحد 6 أبريل 2025

الأحد 06/أبريل/2025 - 10:13 ص

شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الجاري حيث انخفض سعر الفراخ البيضاء بأكثر من 10 جنيهات في الكيلو الواحد.



*أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 83 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 و100 جنيه للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 70 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 80 و85 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 85 جنيهًا بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 95 و100 جنيه.



*أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 160 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 166 و170 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 119 و120 جنيهًا للكرتونة.



*أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض "شركات": بين 35 و40 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": بين 13 و17 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 6.5 و7 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور: بين 17 و18 جنيهًا.

كتكوت هجين: بين 8 و9 جنيهات.

كتكوت جيل ثانٍ: بين 10 و11 جنيهًا.

كتكوت روزي بيور: بين 15 و16 جنيهًا.



*أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 105 و110 جنيهًا.

سعر البانيه: بين 200 و220 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 130 جنيهًا.

كيلو الأجنحة: بين 60 و70 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.