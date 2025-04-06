بزياد سنوية 35%...كونكت بي إس تكشف عن استراتيجيتها التوسعية في مصر والسعودية خلال 2025

أعلنت شركة كونكت بي إس، الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، عن ملامح استراتيجيتها التوسعية للعام 2025، والتي تستهدف تعزيز تواجدها في السوقين المصرية والسعودية، من خلال التوسع الأفقي في عدة قطاعات حيوية أبرزها البترول، الاتصالات، القطاع المصرفي، والقطاع التجاري.

وقال المهندس محمد عزت، رئيس القطاع التجاري بشركة كونكت بي إس، إن الشركة تحقق نموًا سنويًا يُقدّر بنسبة 35%، مشيرًا إلى أن هذا النمو يُعزز مكانة الشركة كسوق رائد لحلول التكنولوجيا المتكاملة في المنطقة. وأضاف أن السوق الليبية تمثل حاليًا محور اهتمام متزايد بسبب الفرص الواعدة التي تصاحب حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي هناك.

وأوضح عزت أن الشركة توسعت مؤخرًا في عدة قطاعات داخل مصر، بعد سنوات من التركيز على قطاعي البترول والتجارة، مستفيدة من شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية مثل سيسكو، فورتينت، بالو ألتو، سيمانتك، وغيرها. وأشار إلى أن كونكت بي إس تمتلك شراكات حالية مع أكثر من 20 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، ما يتيح لها تلبية الطلب المتزايد في السوق المصري على الحلول المتقدمة لحماية المعلومات.

وفيما يخص القطاع الحكومي، أوضح عزت أن الشركة لا ترتبط بتعاقدات مباشرة، لكنها تقدم استشارات تقنية متخصصة في عدد من المشروعات الوطنية الكبرى.

وأكد عزت أن الذكاء الاصطناعي أصبح مكونًا أساسيًا في استراتيجية الشركة، خاصة في مجالات الأمن السيبراني، حيث تعمل على بناء كوادر متخصصة قادرة على تقديم حلول متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية الموجهة على المؤسسات في المنطقة.

وفي السعودية، تواصل كونكت بي إس تعزيز حضورها في السوق، لاسيما في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتسعى الشركة إلى مضاعفة إيراداتها ثلاث مرات خلال السنوات الأربع المقبلة، بدعم من شراكتها الاستراتيجية الجديدة مع مجموعة الحداد السعودية، والتي تعد خطوة محورية في مسار توسع الشركة إقليميًا.

وتابع عزت قائلاً: "لا نكتفي بتقديم حلول تقنية، بل نوفر أيضًا خدمات استشارية متكاملة لتحليل احتياجات العملاء وتقديم أفضل الحلول المخصصة لهم، بالتعاون مع كبرى العلامات التجارية التي نمثلها."

وكجزء من خطتها لتعزيز الكوادر البشرية في مصر، تستعد الشركة لإطلاق أكاديمية تدريبية متخصصة لتأهيل خريجي الجامعات المصرية للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ومن المقرر بدء المرحلة التجريبية خلال النصف الأول من عام 2025، على أن يتم إطلاق الأكاديمية بالكامل بنهاية العام.

واختتم عزت: "نحن ملتزمون بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية لدعم رحلة التحول الرقمي لعملائنا في مصر والسعودية والأسواق الإقليمية الأخرى، ضمن رؤيتنا لتعزيز الريادة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط."