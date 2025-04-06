الجيش الأوكراني: أسقطنا 40 مسيرة و13 صاروخا أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، عن سقوط 40 مسيرة و13 صاروخا أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت الإدارة العسكرية في كييف صباح اليوم، بأن روسيا شنّت موجة جديدة من الهجمات الجوية على العاصمة الأوكرانية، مما أدى إلى تفعيل الدفاعات الجوية.

وذكرت الإدارة في منشور على منصة تليجرام أن الهجوم تسبّب في نشوب حرائق في منطقتي دارنيتسكي وأوبولون، وأن فرق الإنقاذ تتوجه إلى المواقع المستهدفة.

وفي وقت سابق، نقلت تقارير عن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، قوله عبر تليغرام: "هناك انفجارات في العاصمة، والدفاعات الجوية تقوم بالتصدي. يرجى البقاء في الملاجئ!"، مشيرًا إلى أن "الهجوم الصاروخي على كييف مستمر".

لاحقًا، أعلن كليتشكو عن إصابة شخصين على الأقل في منطقة دارنيتسكي الواقعة جنوب شرق العاصمة.

من جهتها، أفادت الدفاعات الجوية الأوكرانية بصدور إنذارات في مناطق خاركيف وميكولاييف وأوديسا، مشيرة إلى أن صواريخ دخلت من الشمال عبر منطقة تشيرنيغيف وتتجه نحو الجنوب.