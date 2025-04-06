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الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة .. رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من تحرير 1022 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى وضبط 522 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة كما تم رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

في سياق متصل  واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 49829 مخالفة مرورية متنوعة
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ضبط 522 مخالفة لقائدى الدراجات النارية إرتداء الخوذة الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية ضبط 49829 مخالفة مرورية متنوعة