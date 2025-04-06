خلال 24 ساعة .. رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من تحرير 1022 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى وضبط 522 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة كما تم رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

في سياق متصل واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 49829 مخالفة مرورية متنوعة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.