دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يخوض مرانه الأول في موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم أول مران في موريتانيا استعداداً لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى موريتانيا في الواحدة فجر اليوم الأحد على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وضع خطة مواجهة الهلال السوداني من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة ‏دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بهدف‎.

بعثة الأهلي تصل موريتانيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، فجر اليوم الأحد، إلى مطار نواكشوط، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة استمرت لما يقرب من 8 ساعات.

وكان الفريق قد خاض مرانه الختامي صباح امس على ملعب التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع ‏اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية لمدة 15 دقيقة، قبل تنفيذ الجزء ‏الخططي خلال المران‎.