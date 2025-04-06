بسبب حمار.. إصابة 15 عاملا في انقلاب ميني باص بالفيوم

اصيب 15 عاملا من الفيوم، في حادث انقلاب ميني باص على طريق الفيوم – القاهرة، كان يقل العمال في طريقهم للعمل بأحد مصانع 6 اكتوبر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقي العلاج.

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بإنقلاب سيارة ميني باص، علي طريق الفيوم – القاهرة، بالقرب من مدخل أبو عيطة، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، وإدارة مرور الفيوم، و 10 سيارات اسعاف، الي موقع البلاغ، وتبين أن قائد ميني باص محمل بعمال أحدي الورديات الخاصة بأحد مصانع مدينة السادس من اكتوبر، فوجئ بحمار يقطع عليه الطريق، فحاول أن يفتدية إلا أن السيارة انقلبت على جانب الطريق، وأصيب 15 من ركابها، وتم نقلهم الي مستشف جامعة الفيوم لتلقي العلاج.

وتم القبض على صاحب الحمار، وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وجار الغرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات