ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم بطريق الأدبية - السويس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 16 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس مينى باص، اليوم الأحد ، بطريق الأدبية- السويس .
وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق 
بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم ط ف و 3745 مع اوتوبيس ميني باص رقم ط س م 8595 امام مينا الأدبية طريق الادبيه العين السخنه اتجاه السخنه عتاقه .
ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف بالسويس ،10 سيارات إسعاف لنقل الحالات من مكان الحادث الي مجمع السويس الطبي.
وقال مصدر طبي في السويس ، أن المصابين تم نقلهم إلي قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي ، لافتا أن أغلب الإصابات تعانى من كسور و كدمات.

إصابة 16 شخص حادث تصادم سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص غرفة عمليات مديرية أمن السويس مجمع السويس الطبي وقوع حادث تصادم كدمات