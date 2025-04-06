إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم بطريق الأدبية - السويس

أصيب 16 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس مينى باص، اليوم الأحد ، بطريق الأدبية- السويس .

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق

بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم ط ف و 3745 مع اوتوبيس ميني باص رقم ط س م 8595 امام مينا الأدبية طريق الادبيه العين السخنه اتجاه السخنه عتاقه .

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف بالسويس ،10 سيارات إسعاف لنقل الحالات من مكان الحادث الي مجمع السويس الطبي.

وقال مصدر طبي في السويس ، أن المصابين تم نقلهم إلي قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي ، لافتا أن أغلب الإصابات تعانى من كسور و كدمات.