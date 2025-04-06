وزير الشئون النيابية ينعي النائبة رقية الهلالي

نعى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ببالغ الحزن والأسى، النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، التي وافتها المنية وانتقلت إلى جوار ربها.

ويتقدم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وتوفيت مساء أمس السبت النائبة رقية محمد عبدالعزيز، الشهيرة بـ«رقية الهلالي»، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، عن حزب حماة الوطن، وذلك إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

