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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

سؤال برلماني بسبب تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية

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تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني لوزير التموين بسبب تأخر الاجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية ، التي أغلقت منها بسبب تجديد الإيجار أو الرخصة من المحليات.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أنه تم إغلاق وحدات جمعيتي والبقالة التموينية ، على الرغم من تسديد كل المستحقات والسير في كافة الإجراءات ، مما تسبب في عدم استلام المستحقين احتياجاتهم التموينية ، بالرغم من علم مديريات التموين بالسداد وسير الإجراءات ، إلا أنه تبقى الماكينات بوحدات جمعيتي مغلقة من وزارة التموين.

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب : هل هذا يصح في ظل إرتفاع الأسعار واحتياج المستحقين إلى شراء احتياجاتهم التموينية بالزيادات التي أقرها  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت بيانها قائلة : أرجو بحث الأمر ومعاودة تشغيل الماكينات سواء بوحدات جمعيتي وأيضا أفران الخبز المدعم.

لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب النائبة ايفلين متى