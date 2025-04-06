سؤال برلماني بسبب تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال برلماني لوزير التموين بسبب تأخر الاجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية ، التي أغلقت منها بسبب تجديد الإيجار أو الرخصة من المحليات.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أنه تم إغلاق وحدات جمعيتي والبقالة التموينية ، على الرغم من تسديد كل المستحقات والسير في كافة الإجراءات ، مما تسبب في عدم استلام المستحقين احتياجاتهم التموينية ، بالرغم من علم مديريات التموين بالسداد وسير الإجراءات ، إلا أنه تبقى الماكينات بوحدات جمعيتي مغلقة من وزارة التموين.

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب : هل هذا يصح في ظل إرتفاع الأسعار واحتياج المستحقين إلى شراء احتياجاتهم التموينية بالزيادات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت بيانها قائلة : أرجو بحث الأمر ومعاودة تشغيل الماكينات سواء بوحدات جمعيتي وأيضا أفران الخبز المدعم.