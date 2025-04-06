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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدا.. مؤتمر دولي حول "التقاطعية في الأدب واللغة والترجمة" بجامعة عين شمس

مؤتمر ألسن عين شمس
مؤتمر ألسن عين شمس
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تنظم كلية الألسن بجامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم اللغة الإنجليزية تحت عنوان "التقاطعية في الأدب واللغة والترجمة".

 يقام المؤتمر تحت رعاية رئيس الجامعة د. محمد ضياء زين العابدين، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، د. أمانى أسامة كامل، وعميد الكلية، د. سلوى رشاد، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، د. أشرف عطية، وسيُعقد في صباح يوم الإثنين 7 أبريل 2025.

وأوضحت د. فدوى كمال عبد الرحمن، مقرر المؤتمر، أن الفعالية ستستقطب مشاركين من الجامعات المصرية، إلى جانب مشاركين من الجامعات العربية في العراق والأردن، ومن جامعة هونج كونج بالصين.

 كما سيحضر المؤتمر عدد من المتحدثين الرئيسيين البارزين من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إسبانيا، وجامعة القاهرة.

ويتضمن المؤتمر ندوات متخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة، يشارك فيها  محمود عبد العاطي محمد، كبير مترجمي اللغة العربية في البنك الدولي، و سامح الشرقاوي، المترجم والمدرب الدولي الحائز على شهادة الأيزو في الترجمة.

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