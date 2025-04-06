أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أبريل 2025

انخفضت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 6 أبريل 2025، .

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4977 جنيهًا للبيع، 4949 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4355 جنيهًا للبيع، 4330 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3733 جنيهًا للبيع، 3711 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2903 جنيهًا للبيع، 2887 جنيهًا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 34840 ألف جنيه للبيع، 34640 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 154807 جنيهًا للبيع، 153918 جنيهًا للشراء.