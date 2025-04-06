اليوم.. محاكمة أجنبية بتهمة الترويج لممارسة الدعارة عبر التطبيقات الإباحية

تنظر محكمة القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة فتاة أجنبية لاتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة عبر التطبيقات الإباحية.

أمر إحالة المتهمة

وفي وقت سابق أحالت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، فتاة أجنبية متهمة بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة عبر التطبيقات الإباحية في القاهرة.

وكانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الفتيات “تحمل جنسية إحدى الدول”، وتقيم في محافظة القاهرة بالترويج عبر أحد التطبيقات على إحدي المواقع الإباحية لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية بمدرية امن القاهرة في القبض علي المتهمة وضبط بحوزتها هاتفي محمول بفحصهما تبين احتواؤهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامي

وعلي الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ووعلرضها على جهات التحقيق المختصة لتولي التحقيقات بالقضية.