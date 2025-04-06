"أخذت 120 جنيها دون علمه".. محاكمة قاتل زوجته في العمرانية اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل زوجته بخرطوم وعصا إثر شجار بينهما كونها أخذت مبلغا ماليا 120 جنيهًا من أمواله دون علمه في العمرانية.

أمر الإحالة

وفي وقت سابق، كشف أمر الإحالة بالقضية التي حملت رقم 14968 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمُقيدة برقم 6196 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم في يوم الثامن عشر من يونيه 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، قتل زوجته المجني عليها "ز. م" عمدًا مع سبق الإصرار.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها على إثر خلاف بينهما قد نشب، وتعدي على المجني عليها ضربا بخرطوم مياه وعصا ولم ينفك عنها إلا وقد صعدت روحها إلى بارئها.

و توصلت إلى أن الزوج المتهم في يوم الواقعة حدثت مشادة من زوجته على إثر خلافات زوجية لإخفاء الزوجة مبلغ مالي 120 جنيها من الزوج، وحال عثور المتهم على المبلغ حاولت المجني عليها منعه من أخذه إلى أنه سدد لها عدة ضربات في أماكن قاتلة مستخدما عصا خشبية حتي تهشمت عليها و عقب ذلك قام باحضار "خرطوم مياه" و خنقها به مما أحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي و التي أودت بحياتها، قصدًا إزهاق روحها.