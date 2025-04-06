عمرو دياب يتألق في حفل أبوظبي مع ابنته جنا "صور"

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا جماهيريا ضخما في ساحة الاتحاد بارك بأبو ظبي وسط حضور جماهيري كبير، واحتشد الآلاف في ساحة أرينا بارك قبل الحفل بساعات لانتظار الهضبة.

وصعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام أغنيته “يا أنا يا لأ” قبل أن يمتع جمهوره بفاصل من أشهر أغانيه مثل :"دة لو اتساب، الحوت، أنت الحظ، بحبه، قمرين ، ليلي نهاري، العالم الله، تملي معاك".

وفاجأ عمرو دياب جمهوره بتقديم أغنية "نقول إيه" التي صدرت في ألبوم "الليلادي" عام ٢٠٠٧، وحرص الجمهور على غنائها معه وسط تفاعل كبير.

ولم تتوقف مفاجآت الهضبة في حفله حيث دعا ابنته جانا للصعود إلى المسرح وشاركته غناء أغنية "وغلاوتك" وسط حفاوة كبيرة من الجمهور الذي تفاعل مع غناء عمرو وجانا.

وحرص الهضبة خلال الحفل على تحية الدي جي العالمي آدم بورت الذي قدم فقرة موسيقية رائعة قبل صعود عمرو دياب إلى المسرح.

يذكر أن عمرو دياب قد أحيا يوم الجمعة حفلا كبيرا في العاصمة البحرينية المنامة.

وشهد حفل البحرين حضورا جماهيريا كبيرا في مسرح بيون الدانة الذي يعد أكبر مسارح البحرين.