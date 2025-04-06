اليوم.. طقس حار نهارا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحدK حيث يسود طقس حار نهارا على اغلب الانحاء ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء .

كما يشهد اليوم الاحد نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد وتؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمي والصغرى 17 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 20 درجة .