الصين تتعهد بإجراءات جوابية حاسمة للرد على الرسوم الأمريكية

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن الصين تعهدت يوم السبت، باتخاذ إجراء حاسم للدفاع عن اقتصادها، في رد فعل على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أيضا إلى أن بكين ستواصل اتخاذ "إجراءات حاسمة" لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها الأخرى.

ويوم الجمعة، أعلنت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ عن فرض رسوم بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري، في تطابق مع مستوى ما يطلق عليه رسوم ترامب المتبادلة على البضائع الصينية.

وأعلنت السلطات في بكين عن عدة إجراءات أخرى، بما في ذلك فرض قيود فورية على تصدير سبعة أنواع من المعادن النادرة.

وكانت بكين قد تعهدت باتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الجديدة، وحذرت من أن رسوم ترامب ستشل سلاسل التوريد العالمية وستضر بمصالح الولايات المتحدة.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضريبة باهظة بنسبة 34% على المنتجات الصينية المستوردة، وتضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم تبلغ 20% فرضت سابقا.

وبحسب بيانات صينية فقد تجاوز إجمالي صادرات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة العام الماضي 500 مليار دولار.