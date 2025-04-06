وفاة سيدة وابنتيها بسبب حبة سوس القمح القاتلة بالفيوم

لقيت سيدة وابنتيها مصرعهما بقرية دفنو، دائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، بسبب تناولهم حبة سوس القمح القاتلة وتم التحفظ على الجثامين وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود إشارة من مستشفى إطسا المركزي بوصول سيدة وابنتيها في حالة إعياء شديدة وأثناء إسعافهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وعلى انتقل انتقلت قوة مباحث مركز إطسا برئاسة الرائد هيثم طلبة إلى موقع البلاغ وكشفت التحريات الأولية أن هناك خلافات أسرية بينهم.

كما أشار الكشف الطبي إلى أن سبب الوفاة تناول مادة سامة، تم التحفظ على الجثث بثلاجة الموتى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

كما أمرت بالتحري حول الواقعة وملابساتها وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه ومباشرة التحقيقات.