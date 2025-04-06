السيطرة على حريق في محل إكسسوارات وهدايا ببنها دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب في محل اكسسوارات وهدايا بمنطقة المنشية بمدينة بنها في محافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حريق في محل اكسسوارات وهدايا في منطقة المنشية ببنها.

وانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة ومنع امتداد النيران للمباني المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب في محل على مساحة 25 متر في عقار مكون من 7 طوابق كما كشفت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي.