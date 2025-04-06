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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بالتعدي جنسيًا على ابنة خالته بالهرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالتعدي جنسيًا على ابنة خالته من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل كافيه بمنطقة الهرم.

استدراج ابنة خالته والتعدي عليها في الهرم

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة وبرفقتها كريمتها 24 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة تتهم فيه نجل شقيقتها باستدراج ابنتها والتعدي عليها جنسيا داخل كافيه بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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