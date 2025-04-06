الولايات المتحدة تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان وتوقف إصدارها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، عن إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان، ووقف إصدار تأشيرات جديدة لهم، وذلك على خلفية ما وصفته بعدم تعاون جوبا في استقبال مواطنيها المرحّلين من الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان رسمي، إن قرار الإلغاء جاء بسبب "فشل جنوب السودان في احترام مبدأ دولي أساسي يقضي بوجوب قبول كل دولة عودة مواطنيها في الوقت المناسب"، وذلك عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى ترحيلهم.

وأضاف روبيو: "تتخذ وزارة الخارجية الأمريكية، اعتبارًا من الآن، إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات التي يحملها مواطنو جنوب السودان، ومنع إصدار المزيد منها، كخطوة تهدف إلى منع دخولهم إلى الولايات المتحدة".

وأشار الوزير إلى أن بلاده "ستكون مستعدة لمراجعة هذه الإجراءات فور قيام حكومة جنوب السودان بالتعاون الكامل في هذا الشأن".

ويُعد هذا القرار تصعيدًا دبلوماسيًا لافتًا من جانب واشنطن تجاه جوبا، ويُتوقع أن تكون له تبعات على العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على الطلاب والمقيمين والمهاجرين من جنوب السودان في الولايات المتحدة.