الجيش الأمريكي: العمليات ضد الحوثيين مستمرة على مدار الساعة

أعلن الجيش الأمريكي أن العمليات ضد الحوثيين مستمرة على مدار الساعة.

وذكرت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي -في تغريدة عبر حسابها على "إكس" حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- أن "أفراد خدمتنا في مجموعة حاملة الطائرات (هاري إس. ترومان) القتالية متواجدون في الموقع، ويقومون بعمليات مستمرة على مدار الساعة ضد الحوثيين".

وبدأت الولايات المتحدة في منتصف مارس شن ضربات جوية على مواقع الحوثيين في اليمن بعد هجماتهم على الممرات الملاحية في البحر الأحمر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت الثلاثاء أن الوزير بيت هيجسيث أمر بنشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية للبنتاجون في الشرق الأوسط، وسط الحملة على الحوثيين وتصاعد التوتر مع إيران.